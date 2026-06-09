Ruim 1.100 voertuigen en 1.700 personen gecontroleerd bij internationale controle

Op 8 juni 2026 vond tussen 10.00 en 19.00 uur een grootschalige, Euregionale controleactie plaats in het Nederlandse, Belgische en Duitse grensgebied. 400 politiemedewerkers van 23 politiediensten namen deel aan deze internationale controleactie.

In totaal werden 1193 voertuigen en 1794 personen gecontroleerd. In 79 gevallen werd een proces-verbaal opgemaakt, waarvan 22 wegens overtredingen van de opiumwet en zes wegens overtredingen van de vreemdelingenwet. Er werden acht personen aangehouden. 25 bestuurders reden onder invloed van alcohol of verdovende middelen. Twaalf personen hadden geen geldig rijbewijs. In totaal werden 435 overtredingen geconstateerd – met name wegens verkeersovertredingen.

Euregionale controle

De politie eenheid Limburg hield samen met haar Duitse en Belgische collega’s en de Koninklijke Marechaussee tegelijkertijd meerdere controles in de grensregio Nederland, Duitsland, België. Zowel preventieve als repressieve controles met als algemeen doel de grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden en het veiligheidsgevoel van de verkeersdeelnemers en inwoners te vergroten. De controles richtten zich met name op criminaliteitsbestrijding op het gebied van:

Rijden onder invloed van alcohol en drugs

In- en uitvoer van drugs, smokkelen

Controles van vrachtverkeer

Samenwerking

Limburg kent een achterland waar zo’n 22 miljoen mensen wonen en werken. Met onze 351 kilometer aan buitengrenzen staan we oog in oog met criminelen die niet naar landsgrenzen kijken. Dat maakt internationale samenwerking een must, zeker als we spelers hoog op de criminaliteitsladder effectief willen bestrijden.