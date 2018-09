'Vermiste 12-jarige meisje Rodechelies wordt mogelijk verborgen gehouden'

Meerdere tips

Het verborgen houden van een minderjarig kind is een misdrijf en dus strafbaar. Het onderzoeksteam dat zich bezig houdt met de vermissing van Rodechelies ontving sinds het moment van haar vermissing meerdere tips, maar vooralsnog is zij nog altijd niet terecht.

Mensen die meer informatie hebben over de verblijfplaats van het meisje worden met klem verzocht zich bij de politie te melden via de opsporingstiplijn 0800-6070, via Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000 of via onderstaand tipformulier. Kijk hier op de site van de politie voor meer informatie over Rodechelies.