Veroordeling voor dodelijk ongeval Renswoude

Verkeersongeval

De verdachte zat op de bewuste nacht met twee vrienden in de auto. Ondanks dat hij eerder die avond alcohol had gedronken, is hij toch gaan rijden. Hij is de macht over het stuur verloren, waarna de auto uiteindelijk met veel kracht tegen een boom is gebotst. De 24-jarige Edenaar die op de achterbank zat is als gevolg daarvan overleden. De verdachte heeft de nabestaanden onherstelbaar leed aangedaan, zoals ook bleek uit de slachtofferverklaring die tijdens de zitting werd voorgelezen.

Wie was de bestuurder?

In deze zaak is in eerste instantie een man uit Leusden vervolgd. Daarin stond de vraag centraal of de man uit Leusden reed, of dat hij bijrijder was. Hij is in 2016 door de rechtbank vrijgesproken, onder andere omdat op camerabeelden van een benzinestation te zien was dat hij ongeveer 7 minuten voor het ongeval op de bijrijderstoel zat. De man uit Leusden heeft altijd ontkend en vanaf het begin verklaard dat de man uit Woudenberg reed. Die heeft op zijn beurt altijd verklaard zich niets te herinneren. De rechtbank vindt de verklaring van de man uit Leusden geloofwaardig, die bovendien steun vindt in de camerabeelden van een benzinestation. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar broekvezelsporen van de man uit Woudenberg op de versnellingspook. De inzittenden zijn na de botsing naar rechts uit de auto geslingerd. Als de man uit Woudenberg op de bijrijderstoel had gezeten zou hij de versnellingspook helemaal niet geraakt hebben.

Strafmaat

De rechtbank houdt bij het bepalen van de straf in forse mate rekening met het tijdsverloop. De strafzaak heeft – onder andere omdat eerst een andere persoon werd verdacht – bijna 5 jaar geduurd. Toch legt de rechtbank vanwege de ernst en de gevolgen van het feit een hogere straf op dan is geëist door de officier van justitie.