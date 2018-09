Nederlandse overheid heeft miljoenen gereserveerd voor schikkingen met narcolepsiepatiënten

Een aantal kinderen dat werd ingeënt tegen de Mexicaanse griep ontwikkelde later de slaapziekte narcolepsie. Een groep van zeven tot elf mensen die als baby of peuter zijn gevaccineerd krijgt een schadevergoeding. Dit meldt EenVandaag donderdag.

In 2009 werd besloten het vaccin Pandemrix aan ruim een half miljoen kinderen te geven. Maar als snel werden er vraagtekens gezet rond dit vaccin. In Europa werden 30 miljoen mensen ingeënt met het vaccin Pandemrix, meer dan 1000 mensen kregen de slaapziekte. Eerst in Finland en Zweden. Later ook in Engeland, Ierland, Frankrijk en Noorwegen. In Nederland wordt een half mijoen kinderen onder vijf jaar gevaccineerd. Inmiddels zijn 30 gevallen van narcolepsie gemeld bij Bijwerkingeninstituut Lareb.

Ouders strijden al jaren om erkenning

Narcolepsie is een ziekte waarbij je op elk memont in slaap kunt vallen. De ernstge ziekte verstoort het dag- en nachtritme en dit gaat nooit meer over. Een mogelijke bijwerking is kataplexie, waarbij je spieren ineens kunnen verslappen door emotie. Er is nog geen genezing mogelijk, maar er zijn wel medicijnen die kunnen helpen bij de symptomen. De ouders van de kinderen die de ziekte kregen, strijden al jaren om erkenning. Zo ook de moeder van Senna. Zij er al langer van overtuigd dat de prik en de slaapziekte met elkaar in verband staan. Moeder van Senna, Jenny, tegen EenVandaag: ; 'In december 2009 kreeg mijn kind een prik, drie maanden later had ik een totaal ander kind'. Ze wacht al jaren op genoegdoening, want de slaapziekte is een zware last voor Senna en het hele gezin. Zo slaapt Senna nooit een nacht goed door, moet hij dagelijks medicijnen slikken en is hij vaak onhandelbaar, vermoedelijk door al het slaapgebrek.

Scandinavië

In 2011 kwamen in Scandinavië de eerste geluiden naar buiten dat opvallend veel kinderen de slaapziekte narcolepsie kregen. Zij waren ook ingeënt tegen de Mexicaanse griep met het middel Pandemrix van fabrikant GlaxoSmithKline. Het is hetzelfde vaccin dat bij de Nederlandse kinderen is gebruikt. In Finaland sprak EenVanddag Met Merkku Partinend directeur van een Slaapkliniek in Helsinki. Hij is overtuigd van het verband tussen de prik en de ziekte. Tegen EenVandaag zegt hij: 'De connectie met de vaccinatie is zeker. Geen twijfel mogelijk. Sinds 2010 zien we meer dan 10 maal zoveel kinderen met narcolepsie.'

Agnes Kant van het Bijwerkingenstituut Lareb laat weten dat het Pandemrix-vaccin niet meer wordt gebruikt. Kant: 'Het wordt echt niet meer gebruikt en het jaarlijkse griepvaccin is ook zeker niet hetzelfde.'