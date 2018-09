Vrouw tijdens hardlopen aangevallen

Een 19-jarige vrouw is donderdagavond rond 20.50 uur op de Griend in Diemen aangevallen door een groep van vijf jongens die haar telefoon probeerde af te pakken. De politie hield een 13-jarige jongen uit Amsterdam aan. De anderen zijn niet meer aangetroffen. De politie zoekt getuigen van deze poging tot beroving.

De vrouw rende hard over het fietspad langs de Randweg in Duivendrecht. Ze kwam uit de richting van de Boschplaat en rende in de richting van de Griend. Ter hoogte van de onderdoorgang onder de Van der Madeweg zag zij een groepje jongens staan die het fietspad blokkerden. Ze probeerde het groepje via het voetpad te passeren. Als het groepje de vrouw aanvalt en probeerde haar telefoon te pakken verzette zij zich en schreeuwde hard. Hierop rende het groepje weg. Twee daders vluchten richting de Boschplaat, één vlucht de bosjes in en twee gingen rechtsaf de Griend op. De vrouw, die niet gewond raakte, belde direct de politie. Op basis van het opgegeven signalement kon de politie één verdachte aanhouden.