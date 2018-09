Parkeergarage Wormerveer nog tot en met maandag gesloten

De deels ingestorte parkeergarage aan Plein 13 in Wormerveer en de aangrenzende Dekamarkt blijven nog zeker tot en met maandag gesloten. Dit in verband met de maatregelen die nodig zijn om het complex veilig te stellen.

Omdat de staalconstructie van de parkeergarage gesitueerd is boven de supermarkt, mag die ook nog niet open. De uitvoering van het herstelplan kost enige tijd, mede omdat benodigde materialen niet meteen leverbaar zijn. In de parkeergarage bevinden zich nog ongeveer twintig auto’s. In overleg met de eigenaar wordt gekeken naar een oplossing voor de autobezitters.