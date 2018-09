Honderden meldingen over verdwijnende apps op smart-tv’s

De Consumentenbond ontving de afgelopen jaren via zijn community, Klachtenkompas, social media en telefonisch tientallen klachten over apps die verdwijnen van smart-tv’s. Daarom lanceerde de Consumentenbond in maart 2018 het meldpunt ‘Apps op smart-tv’s moeten blijven werken’.

Veel klachten die op het meldpunt binnenkwamen gaan over relatief nieuwe televisies van 3 tot 5 jaar oud. Bijna de helft van de melders mist de NPO-app. In juni vorig jaar liet de NPO weten te stoppen met ondersteuning van smart-tv's van vóór 2014, waardoor de app op deze tv’s niet meer werkt. Verder klaagde 20% over het verdwijnen van de YouTube-app van hun tv. De meeste klachten gaan over Samsung-tv’s (63%), het bedrijf met verreweg het grootste marktaandeel voor smart-tv’s. Daarnaast komen er veel klachten binnen over Philips (21%), Sony (6%) en LG (5%).

Veiligheid en functionaliteit

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Bij apparaten die verbonden zijn met het internet is het essentieel dat de veiligheid en de functionaliteit voor een redelijke termijn gewaarborgd zijn. Consumenten kopen bewust een tv waarop ze apps kunnen gebruiken en betalen daar ook voor. Het kan toch niet zo zijn dat dan na 3 jaar het smart-tv-gedeelte van de tv niet meer naar behoren werkt. Wij zullen dit probleem aankaarten bij fabrikanten en aandringen op oplossingen.’ Consumenten die het probleem herkennen van apps die verdwijnen van hun smart-tv, kunnen hun klacht nog steeds plaatsen op het meldpunt.

Oplossingen

De Consumentenbond verwacht een drietal acties van fabrikanten:

Maatregelen om apps en software op smart-tv’s werkend te houden gedurende de gebruiksduur, bijvoorbeeld door afspraken te maken met app-makers.

Belofte dat belangrijke apps op smart-tv’s het tenminste 6 jaar blijven doen. In andere gevallen krijgen consumenten een alternatieve oplossing of compensatie.

Compensatie bieden aan consumenten die nu gedupeerd zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een gratis mediaspeler om apps te kunnen blijven gebruiken.