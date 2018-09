Fraude heeft geen prioriteit binnen UWV

Binnen het UWV worden medewerkers ontmoedigd om fraude met werkeloosheidsuitkeringen (WW) aan de kaak te stellen. De hoogste prioriteit binnen de uitkeringsorganisatie is het snel beslissen over het toekennen van een WW-uitkering. Dit blijkt uit gesprekken met medewerkers van het UWV door Nieuwsuur.

De tijdsdruk binnen de organisatie is permanent hoog vertellen de bronnen binnen het UWV. Een medewerker heet gemiddeld tot honderden WW-klanten in zijn portefeuille, wat goed is voor enkele tonnen aan werkeloosheidsuitkeringen per maand. De medewerkers staan permanent voor de keuze waar ze wel of geen aandacht aan besteden.

Een anonieme bron binnen het UWV zegt: ‘Je moest een bepaald aantal aanvragen per week afronden. Toekennen gaat sneller dan afwijzen. Dan is het makkelijker om toekenningen te doen en niet te veel te zien.’

Meldingen of vermoedens van fraude worden niet altijd opgepakt door een uitkeringsdeskundige. Een melding doen bij de afdeling Handhaving kost onze medewerkers veel tijd, en je hoort er nooit meer wat van. Dan leer je het snel af om fraudesignalen door te geven.’’