Dronken automobilist rijdt in op motoragent

Een 32-jarige motoragent kreeg zondagochtend de schrik van zijn leven toen de bestuurder van een personenauto onverwachts op hem in reed. De 29-jarige Rotterdammer kon later worden aangehouden op verdenking van poging doodslag, was dronken, had drugs gebruikt en was zeer agressief richting agenten.