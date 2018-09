180 hardlopers halen 101.826,31 euro op voor KWF Kankerbestrijding

180 deelnemers zijn in actie gekomen met Team KWF. 130 sportievelingen zetten zich in voor kankeronderzoek bij de Dam tot Damloop in Amsterdam en bij de Mud Master Obstacle Run in Biddinghuizen, waar 50 deelnemers van TEAM KWF aan de start zijn verschenen. Samen zijn zij nu al goed voor € 101.826,31 aan sponsorgeld.

130 renners lopen met het speciale Team KWF-team de Dam tot Damloop. Tussen de duizenden andere deelnemers zijn ze te herkennen aan het team shirt. Iedereen loopt de run in zijn of haar eigen tempo, maar allemaal lopen ze voor hetzelfde doel: geld ophalen voor kankeronderzoek.

En dat resulteert in een voorlopige opbrengst van € 101.826,31. Acteur en DJ Ruud Feltkamp, het gezicht van Team KWF, doet ook mee met deze editie. Ruud: “Wist je dat KWF continu ruim 400 onderzoeken financiert zodat patiënten beter geholpen kunnen worden? Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat er niemand meer hoeft te sterven aan de gevolgen van kanker.”

Bijzonder team: radiostation FunX

''Ik ren voor Sem. Voor wie ren jij?'' Sem is 22 jaar en had kanker. ''Fucking kanker'', zoals ze dat nu zelf noemt. In zo'n zware tijd is er maar één ding dat je echt nodig hebt: steun. Daarom heeft FunX-dj Fernando een team van 23 FunX-luisteraars en medewerkers verzameld om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Samen rennen ze vandaag de Dam tot Damloop.

Nieuw: Team KWF & Mud Master Obstacle Run

Tegelijkertijd gaan in Biddinghuizen de Team KWF-bikkels de strijd aan met modder en obstakels. 50 deelnemers rennen 12 kilometer tijdens de Mud Master Obstacle Run. Hierbij moeten ze 26 obstakels zien te overwinnen. Het is de eerste keer dat Team KWF meedoet met deze run.

De opbrengsten van Team KWF komen ten goede aan kankeronderzoek. Kanker raakt ons allemaal. Jaarlijks sterven bijna 45.000 mensen als gevolg van kanker. De ziekte is hiermee in Nederland doodsoorzaak nummer één. Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Dat is het doel van KWF Kankerbestrijding.