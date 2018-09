Drie auto's in brand in Oisterwijk, politie gaat uit van brandstichting

Afgelopen nacht rond 03:30 uur zijn in de Kuiperstraat en Waterhoefweg drie auto’s in de brand gegaan.

De brandweer kwam ter plaatse en heeft de voertuigen geblust. De politie gaat uit van brandstichting en is op zoek naar getuigen.

In de nacht van 24 september 2018 werden er meldingen gedaan van drie auto’s die in brand stonden. Dit gebeurde in de wijk Waterhoef. De politie en de brandweer gingen naar de branden toe. De brandweer bluste de voertuigen. Het gaat om personenauto’s van de merken Peugeot (2) en Renault. De politie doet verder onderzoek. Zij hebben drie aangiftes opgenomen en ook werd er vannacht buurtonderzoek gedaan.