Politie schiet op banden bij aantreffen gestolen bestelbus

De politie stelt een onderzoek in naar een beroving op de Venrayseweg in Blerick op dinsdagmorgen rond 8.15 uur. Bij de deze beroving werd een bedrijfsbus buit gemaakt. De bus werd aangetroffen bij het zweefvliegveld in Venlo. Een 52-jarige man uit Venlo werd aangehouden.

De politie heeft een Burgernetbericht verstuurd waarin werd opgeroepen om uit te kijken naar een gele bestelbus en een grijze Audi waarin de verdachten zouden zijn gevlucht. Een politiepatrouille trof de bestelbus aan op de hei in Venlo. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost en op de banden geschoten om te voorkomen dat de bus kon wegrijden. De verdachte kon worden aangehouden en is overgebracht naar het politiebureau waar hij werd ingesloten voor verhoor. De politie is nog op zoek naar de Audi en stelt een onderzoek in om te achterhalen wat er exact is gebeurd. Een politiehelikopter heeft vanuit de lucht het onderzoeksteam ondersteund.