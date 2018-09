Stijging brandweerkosten door extreem weer

Door de westerstorm in januari en met name de extreme droogte vanaf medio mei stijgen de brandweerkosten in Limburg-Noord dit jaar naar verwachting met bijna een half miljoen euro. De stijging van de kosten wordt niet alleen veroorzaakt door een hoger aantal incidenten, maar ook door de omvang en de gevraagde inzet. Met name natuurbranden zijn lastig te bestrijden en nemen vaak een langere periode in beslag. Alleen al in de maand juli was de brandweer in Limburg-Noord actief bij het bestrijden van 50 natuurbranden.