Meer omzet met reclamemiddelen

Bedrijven hebben doorgaans twee doelstellingen. Ze willen een plek op de markt veroveren en langdurige winst behalen. Daarvoor moeten ze nieuwe klanten winnen en zorgen dat dit terugkerende klanten worden. Daarnaast geldt natuurlijk ook dat de concurrentie afgeschud moet worden. Om de eigen bekendheid te vergroten en tegelijkertijd de omzet te laten stijgen, grijpen bedrijven naar reclamemiddelen. Dat kan via drukwerk of via online uitingen.

Meetbaar succes met drukwerk

Het effect van print-producten blijft ook in het digitale tijdperk ongeëvenaard. Klanten laten zich vaker beïnvloeden door de tastbaarheid en het design van een brochure of flyer dan door reclamebanners op het internet. Die worden zelfs als storend ervaren en met ad-blockers gedeactiveerd. Gedrukte reclame zoals bijvoorbeeld posters verliezen hun effect niet. Want pakkende reclamespreuken en opvallende foto's worden vaak onbewust waargenomen en blijven in gedachten hangen. Uiteraard biedt drukwerk geen garantie voor een explosief stijgende omzet, maar het succes is hiermee tenminste wel meetbaar. Wanneer bedrijven bijvoorbeeld flyers met kortingscodes verspreiden, kunnen ze hierna eenvoudig vaststellen hoeveel ontvangers van de brochure de waardebon daadwerkelijk hebben gebruikt. Ook de kwantiteit is een voordeel. Men kan een groot aantal print-producten laten maken tegen een voordelige prijs. Wel moet de kwaliteit daarbij in orde zijn. Veel consumenten letten weliswaar niet op de dikte van het papier, maar een slechte druk wordt al snel waargenomen. Daarom moeten bedrijven hun flyers of visitekaartjes niet met de eigen printers afdrukken en in plaats daarvan kiezen voor een vakhandel voor drukwerk.

Groot bereik met online marketing

Voor wat betreft bereik komt online marketing als grote winnaar uit de bus. Een groot deel van de bevolking maakt gebruik van internet – perfect voor reclame via e-mail, adverteren met banners en SEO-activiteiten. De meeste digitale reclamemiddelen zijn bovendien erg voordelig. Sociale mediakanalen kosten bijvoorbeeld niets en spreken vooral een jongere doelgroep aan. Een bijkomend voordeel is dat bedrijven via berichten op Twitter of Facebook nieuwe producten snel kunnen promoten en adequaat kunnen reageren op klachten van klanten. Van reclame-e-mails met kortingsbonnen en nieuwe aanbiedingen is bewezen dat ze voor een hogere omzet zorgen. Aan de ene kant omdat het consumenten geld bespaart, aan de andere kant omdat bedrijven hun voorraad duidelijk sneller kwijtraken.

Wauw-effect met promotieartikelen

Klassieke promotieartikelen omvatten producten zoals schrijfblokken, balpennen en snoep. Ze zijn bijzonder praktisch, of lekker, en ideaal om het eigen bedrijf langdurig bij de gebruiker in gedachten te brengen. De kwaliteit dient hierbij wel voorop te staan. Want producten die snel kapot gaan of niet doen wat ze beloven, geven het bedrijf een slechte reputatie. Promotieartikelen moeten altijd bij het imago en de identiteit van het bedrijf passen. Zo kan een bloemenzaak bijvoorbeeld zogenaamde seed-bombs uitdelen om zo voor een wauw-effect te zorgen. In de technische wereld zijn USB-sticks of powerbanks grote succesnummers. Hiermee leggen gebruikers namelijk sneller de link tussen het bedrijf en het promotieartikel.