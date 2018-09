OM wil bijna 14 jaar celstraf voor Amstelvener (31) in Urker cocaïnezaak

Woensdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) voor de rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen van 5, 6 en 13 jaar en 9 maanden geëist tegen drie mannen die volgens het OM hebben deelgenomen aan een organisatie die de invoer van cocaïne via containerschepen tot oogmerk had.

Amstelvener

De hoofdverdachte, een man van 31 uit Amstelveen kwam in beeld door onderzoek naar PGP-berichten van aanbieder Ennetcom, die in 2016 in Canada in beslag zijn genomen. Hij was bij de Landelijke Recherche in beeld gekomen als contact van de man, die eerder dit jaar is veroordeeld wegens een liquidatiepoging (Diemen, november 2015). De officier van justitie van het Landelijk Parket sprak van een geoliede machine die grote partijen cocaïne naar Nederland bracht.

Urker kotter

De man uit Amstelveen bleek in 2015 betrokken bij grootschalige cocaïnetransporten vanuit Zuid-Amerika naar West-Europa. Uit talloze PGP-berichten uit 2015 komt het beeld naar voren dat hij samenwerkte met “Joegoslaven”, die een cocaïnelijn runden via containerschepen van rederij MSC. De groepering had eigen mensen aan boord die de drugs boven de Waddeneilanden op zee afwierpen.

Urker vissers

De Amstelvener zorgde er met twee andere verdachten, een 43-jarige man uit Den Helder en een 51-jarige man uit Urk, voor dat de cocaïne door vissers van Urk op zee werden opgepikt. De Oost-Europese groepering stuurde doorgaans een eigen man op de viskotter mee ter controle en om de juiste positie voor het afwerpen en opvissen te kunnen bepalen. Nadat de vissers de cocaïne aan land hadden gebracht, werd die verdeeld tussen de Oost-Europeanen en de Nederlandse organisatie.

PGP-berichten

Tijdens onderzoek naar de Amstelvener in juni 2017 werd de kotter Z181 uit Urk onderschept met 261 kilo cocaïne aan boord. Onderzoek door de FIOD naar dit specifieke transport toonde aan dat de werkwijze identiek was aan wat in de PGP-berichten uit 2015 uit de doeken was gedaan. Gezien was dat de man uit Amstelveen een Montenegrijn naar de kotter had gebracht, die mee moest voor de communicatie aan boord.

Drugstransporten

De opvarenden en één van de eigenaars van de kotter Z181 zijn in mei 2018 veroordeeld tot gevangenisstraffen van 3 tot 6 jaar. Volgens het OM heeft de man uit Amstelveen het transport georganiseerd, en is de man uit Urk daaraan medeplichtig geweest, door hem op belangrijke momenten te vergezellen. De drie verdachten vormden volgens het OM in 2015 een organisatie die dergelijke drugstransporten tot oogmerk had, voorbereidde en mee uitvoerde.

Beschieting woning

Uit de Ennetcom-berichten bleek ook dat de man uit Amstelveen in opdracht van de man uit Den Helder in juni 2015 het huis van iemand in Hippolytushoef had laten beschieten. De bewoner was thuis en werd net niet getroffen door de drie kogels die, bedoeld als waarschuwing, door het raam van zijn woning werden geschoten. Volgens de officier van justitie is sprake van poging tot doodslag.

Veel liquidaties

De man uit Amstelveen wordt ook beschuldigd van witwassen. Zo verborg hij in 2017 ruim 90.000 euro contant en drie kostbare horloges. Het OM benadrukt dat met cocaïnesmokkel andere ernstige vormen van misdaad zijn verbonden: in de strijd om de macht en de markt hebben de afgelopen jaren veel liquidaties plaatsgevonden. Smokkelaars zien daaraan voorbij en kijken uitsluitend naar het lucratieve karakter van deze business.

Geen respect

Dat twee van de drie verdachten zich ook hebben ingelaten met een zeer riskante beschieting van iemands woning wordt hen erg kwalijk genomen. Hun communicatie via PGP getuigde van geen enkel respect voor het leven van het slachtoffer. De man uit Amstelveen verdient volgens het OM een gevangenisstraf van 13 jaar en 9 maanden, de man uit Den Helder 6 jaar en de man uit Urk 5 jaar. De rechtbank doet naar verwachting op 26 november 2018 uitspraak.