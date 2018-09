Achter radiator verstopte bankbiljetten en heroïne in hotelkamer

De politie heeft in een hotelkamer in Rotterdam voor ruim 10.000,- euro aan bankbiljetten achter de radiator en een halve kilo heroïne aangetroffen. Dit meldt de politie woensdag.

Auto aan de kant gezet

Surveillerende agenten zetten in de vroege ochtend van woensdag 26 september op de Mijnsherenlaan in Rotterdam een 25-jarige Rotterdamse autobestuurder aan de kant. Nadat bleek dat er heroïne in de auto lag, werd hij natuurlijk direct aangehouden.

Hotelkamer

De agenten doorzochten ook de hotelkamer waar de man verbleef. Een 23-jarige inwoonster van Tilburg, zat daar op dat moment te wachten. De doorzoeking leverde nog 10.795,- euro op. Het geld zat gewikkeld in coupures achter een radiator verstopt.

Versnijden

Ook werden in de auto en hotelkamer zaken gevonden die dealers ook nogal eens hebben zoals een weegschaaltje en een kilo paracetamol, mogelijk om mee te versnijden. De vrouw en man zitten vast voor drugsbezit en witwassen. In verband met dat laatste werden ook een Rolex en andere dure spullen in beslag genomen.