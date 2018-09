Vermiste 12-jarige Rodechelies gezond aangetroffen, moeder aangehouden

De sinds 13 september vermiste Rodechelies uit Amsterdam Zuidoost, is in goede gezondheid aangetroffen. Dit heeft de politie woensdagmiddag bekendgemaakt.

Recherche

De recherche werkte sinds 13 september aan haar vermissing en schakelde daarbij ook de hulp in van het publiek. 'Mede dankzij tips en recherchewerk is Rodechelies dinsdagavond 25 september aangetroffen in een woning in Amsterdam. Zij verkeert in goede gezondheid en maakt het goed', aldus de politie.

Moeder aangehouden

Haar moeder is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het verborgen houden van een minderjarige. Voor Rodechelies zal een passend zorgtraject geregeld worden.