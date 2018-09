Vier jaar cel geëist in uitbuitingszaak Delfzijl

Het Openbaar Ministerie eiste vanochtend vier jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen de twee hoofdverdachten in het onderzoek IJsland. Een medeverdachte hoorde 30 maanden gevangenisstraf tegen zich eisen. Zij worden verdacht van een groot aantal strafbare feiten, zoals uitbuiting, mishandelingen, telen en verkoop van hennep, verkoop van cocaïne, het verduisteren van geld, het aanwezig hebben van wapens en beïnvloeding van getuigen. Dit vond plaats in de periode 1 mei 2005 tot en met 7 oktober 2014.

Geld

Het motief voor alle verdachten was volgens het OM geld. Zij hebben voortdurend hun eigen gewin voorop gesteld en handelden daarnaar. Ze hebben geprofiteerd van de uitbuiting door, zonder daarvoor te betalen, twee werknemers in het bedrijf te hebben die alle werkzaamheden uitvoerde die door verdachten werden opgelegd. Daarnaast heeft een van de verdachten zich de uitkering van een van de slachtoffers toegeëigend.

Geweld

Het gebruik van geweld en bedreiging met geweld werden niet geschuwd. De slachtoffers verkeerden in een situatie waarin zij niet in vrijheid konden beslissen om door te gaan met het werken en verblijven bij verdachten of te stoppen.

Uitbuiting

Uitbuiting is een ernstig feit, waarbij misbruik is gemaakt van afhankelijkheid van kwetsbare slachtoffers. Uitbuiting brengt schade toe aan de fysieke en geestelijke integriteit en schaadt de persoonlijke vrijheid en is een ernstig strafbaar feit. Er is sprake van uitbuiting over meerdere jaren en met een grote impact op de slachtoffers. Op hun recht op menselijke waardigheid, persoonlijke vrijheid en lichamelijke integriteit is door verdachten op grove wijze inbreuk gemaakt.

Ondermijning

Het complex aan feiten schetst een beeld van drugshandel, wapenbezit, uitbuiting, geweld en intimidatie en kan daarmee als maatschappelijk ondermijnend worden bestempeld. Verdachten laten zich bij hun criminele activiteiten aan niets en niemand gelegen liggen. Het OM vindt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats.

Achtergrond onderzoek IJsland

Het onderzoek IJsland startte in 2011 met een melding van de zus van het slachtoffer die bij de politie aangaf dat haar broer gedurende langere tijd werd vastgehouden en mishandeld in café Il Ponte in Delfzijl. Het slachtoffer zou gedurende negen jaar stelselmatig zijn mishandeld. Naar aanleiding van deze melding en het onderzoek dat hierna volgende werd in mei 2012 het onderzoek IJsland opgestart. Het onderzoek richtte zich op drie verdachten: een 56-jarige man uit Delfzijl, zijn jongere broer, een 53-jarige man uit Delfzijl en een 30-jarige man, de zoon van de 56-jarige verdachte, eveneens uit Delfzijl.