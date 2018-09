Zes jaar en TBS met dwangverpleging geëist tegen HGT-finalist voor seksueel misbruik

De slachtoffers waren ten tijde van het misbruik tussen 6 en 14 jaar oud.

Nadat de naam van verdachte in een onderzoek naar kinderporno naar voren was gekomen, heeft de politie eind juli 2017 huiszoeking gedaan. Omdat op de daarbij inbeslaggenomen gegevensdragers kinderporno werd aangetroffen, is verdachte op 1 augustus 2017 aangehouden, sindsdien zit hij vast. Gedurende het onderzoek ontstond vervolgens ook de verdenking van seksueel misbruik, zowel in Nederland als in het buitenland gepleegd.

In het requisitoir zegt de officier van justitie “De slachtoffertjes zagen de verdachte als een supercoole gast omdat hij op TV was geweest. Ze vonden het interessant dat hij tijd voor hen vrijmaakte. Hij heeft het vertrouwen van deze jonge slachtoffers zwaar misbruikt en beschaamd.” Volgens het OM reisde de verdachte enkele malen bewust naar India omdat het daar makkelijker zou zijn om seksueel contact kunnen hebben met kinderen. De officier van justitie rekent het verdachte “zeer zwaar aan dat hij in India bewust en berekenend misbruik heeft gemaakt van de naïviteit en sociaal zwakke positie van minderjarigen.”

De officier van justitie houdt rekening met de verminderde toerekeningsvatbaarheid en de relatief jonge leeftijd van verdachte, maar is van oordeel dat, gelet op de hoeveelheid feiten, de lange periode waarbinnen de feiten plaatsvonden maar vooral vanwege het enorme leed dat hij de slachtoffers heeft toegebracht een gevangenisstraf voor de duur van 6 jaar in combinatie met de maatregel van TBS met dwangverpleging passend is.

Omdat verdachte ook in een Belgisch onderzoek naar een in Europees verband opererend kinderporno-netwerk als verdachte is aangemerkt, is met de Belgische autoriteiten afgesproken dat hij in Nederland wordt vervolgd voor het plegen van seksueel misbruik en dat de verdachte op een later moment in België zal worden vervolgd voor kinderporno.

De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.