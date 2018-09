OM eist celstraf voor scoutingleider die kinderen brandmerkte

De 23-jarige jeugdleider zou tijdens een zomerkamp op een kampeerterrein in België drie kinderen een brandijzer tegen de rug hebben gedrukt. Mark B., die hiervoor donderdag in de rechtbank van Middelburg terechtstond, zou drie kinderen tussen 12 en 14 jaar oud zwaar lichamelijk letsel hebben toegebracht met voorbedachte rade. B. zou het brandijzer naar het kamp hebben meegenomen, in het vuur hebben gehouden en vervolgens tegen de rug van de kinderen hebben geduwd. Zo werden de letters F en N in het lichaam van de slachtoffers (twee jongens en een meisje) gedrukt. F en N staat voor scoutinggroep Frans Naerebout. Dit melden onder meer AD en RTL Nieuws donderdag.

Brandmerken altijd met inkt

Het incident vond vorig jaar augustus plaats. De kinderen kregen alleen pilletjes tegen de pijn en een zalfje voor op de wonden. Op hun rug zouden ze grote blaren hebben gekregen, maar er werd geen arts ingeschakeld. Pas aan het eind van het kamp kwam een bestuurslid langs, dat direct actie ondernam en politie en justitie heeft ingelicht. De jeugdleider is daarop op non-actief gesteld. Volgens RTL Nieuws heeft de kampleider donderdag zelf verklaard dat het om een ontgroeningsritueel gaat dat de scouting al jaren gebruikt. De kampleider verklaarde dat het brandmerken altijd met inkt gebeurt en volgens eigen zeggen had hij het brandijzer ook in de inkt hebben gedoopt. Mark B.: 'Iemand anders had blijkbaar met het stempel het vuur opgestookt. Dat wist ik niet. Het was mijn bedoeling om een inktstempel achter te laten. Nooit om iemand te verwonden.' Zijn advocaat vraagt om vrijspraak.