38e editie Nederlands Film Festival van start, Gouden Kalf voor Monique van de Ven

Het Nederlands Film Festival (NFF) is vanavond van start gegaan met de wereldpremière van Openingsfilm Niemand in de Stad van regisseur, producent, schrijver en Gouden Kalf-winnaar Michiel van Erp. Tijdens de officiële opening is actrice Monique van de Ven geëerd met het Gouden Kalf voor de Filmcultuur 2018.

Monique van de Ven ontving de prijs vanwege haar langdurige en omvangrijke bijdrage aan en haar belang voor de Nederlandse filmcultuur op nationaal en internationaal gebied. Met de start van het Nederlands Film Festival staan de komende negen dagen in het teken van bijzondere films, televisiedrama’s, documentaires en interactieve producties van eigen bodem, met als feestelijke afsluiting het L’OR Gouden Kalveren Gala op vrijdag 5 oktober.

Juryrapport

Het bestuur van de Stichting Nederlands Film Festival over het uitreiken van het Gouden Kalf voor de Filmcultuur aan Monique van de Ven: “Voor een goede film heb je een goed script, crew, cast, de tijdgeest en een beetje geluk nodig. Voor een all-time filmklassieker heb je al het voorgaande nodig; plus een wonder… Turks Fruit is een filmklassieker. Het wonder van Turks Fruit heette Monique van de Ven. Uit het niets verschenen en via het filmdoek rechtstreeks in de harten van het Nederlandse volk geraakt. Amper 20 jaar oud viel ze midden in het Nederlands filmlandschap en is daar nooit meer uit verdwenen. Ze acteert, regisseert, initieert, inspireert en boven alles wellicht – ze verbindt. Haar enthousiasme, haar warmte, haar nuchterheid, haar waardigheid, haar kennis van het filmvak in al haar facetten maakt dat ze jonge makers en oude, regisseurs, producenten en acteurs, televisie- en filmmakers, de dromers en de cynici met elkaar weet te verbinden. Er is geen kunstdiscipline waarbij samenwerken en open staan voor de inbreng van anderen zo belangrijk is als de filmkunst. Monique van de Ven is als geen ander de verpersoonlijking van die openheid en samenwerking, al vele jaren lang. Ze werd een grootheid zonder een ego te worden. Het Bestuur van het Nederlands Film Festival heeft besloten het Gouden Kalf voor de Filmcultuur 2018 uit te reiken aan Monique van de Ven.”

De award wordt sinds 1981 uitgereikt tijdens het Nederlands Film Festival op het moment dat het festivalbestuur daartoe aanleiding ziet. Het Gouden Kalf is bestemd voor personen of instanties die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse filmcultuur. Eerder ging het Gouden Kalf naar onder anderen Gerard Soeteman, Alex en Marc van Warmerdam, Willeke van Ammelrooy, Rutger Hauer, Jeroen Krabbé, Jos Stelling en Anton Koolhaas.

Festivalprogramma

Naast openingsfilm Niemand in de Stad zijn er tijdens de 38e editie van het NFF diverse (publieks)premières, waaronder Sprekend Nederland van John Appel, Superjuffie van Martijn Smits, Vechtmeisje van Johan Timmers, ANNE+ van Valerie Bisscheroux, Rafaël van Ben Sombogaart, de nieuwe reeks KORT! en LOIS van Lourens Blok. Het beste van het afgelopen jaar wordt vertoond in de competities van het NFF: de Gouden Kalf Competitie, het Forum van de Regisseurs en de NFF Debuut- en Studentencompetitie. Daarnaast besteedt het NFF dit jaar ook veel aandacht aan Nederlandse interactieve producties, met onder meer de NFF Interactive Expo en het verdiepende programma Our Brave New World.