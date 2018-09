Coffeeshop Los Angeles in Amsterdam gesloten na explosies

Zaterdag is op last van burgemeester Halsema coffeeshop Los Angeles aan de Derde Oosterparkstraat gesloten nadat er zich zware explosies hebben voorgedaan. Dit meldt de gemeente Amsterdam zaterdag.

Schade

De sluiting is voor onbepaalde tijd en op grond van de APV. De burgemeester heeft het besluit genomen vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde, dat is ontstaan na explosies, met schade aan verschillende panden en auto’s.

Zware vuurwerkbommen

Uit de politierapportage blijkt dat er zware vuurwerkbommen zijn ontploft voor coffeeshop Los Angeles. Een dergelijk incident in de openbare ruimte brengt de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers ernstig in gevaar en tast de openbare orde aan. Gelet op de ernst van deze feiten, heeft de burgemeester besloten het pand per direct en voor onbepaalde tijd te sluiten.