Bijna 5 kilo aan gestolen sieraden en 210.000 euro cash in kluis gevonden

De politie heeft na onderzoek van een aantal maanden afgelopen maandag in Rotterdam een 33-jarige vrouw uit Rotterdam in haar woonplaats aangehouden. 'Een dag later is een 44-jarige man in Rotterdam aangehouden. Het duo wordt ervan verdacht op het internet sieraden te hebben verkocht die eerder gestolen waren', zo laat de politie zaterdag weten.

Kluis in Venlo

Dankzij deze twee aanhoudingen kreeg het rechercheonderzoek een nieuwe impuls. Het leidde het rechercheteam naar een locatie in Venlo. Daar trof de politie 4,5 kilo aan sieraden en 210.000 euro contant geld in een kluis aan. De politie denkt dat de dieven hun slag hebben geslagen in heel Nederland.

Bijzondere sieraden

Er zitten hele bijzondere sieraden tussen. De politie is vanzelfsprekend ook op zoek naar de oorspronkelijke eigenaren en zal daar de komende tijd, zo mogelijk ook in Duitsland, inspanningen verrichten om hen te vinden. Wie zijn eigen sieraden op de foto's terugziet, kan nu al contact opnemen met de politie. Herkent u de sieraden? De recherche komt graag met u in contact via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.