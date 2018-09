Koudste septembernacht in 47 jaar

Op het weerstation Twente (bij Enschede) werd een temperatuur van -1,5 graden gemeten. In De Bilt zakte het kwik 'op neushoogte' naar -0,1 graden. De temperaturen kwamen daar voor het eerst weer onder de 0 graden en daarmee was het de eerste landelijke nachtvorst van het jaar. Ook op andere plaatsen in het land vroor het licht. Dit meldt weeronline zondag.

In de afgelopen 47 jaar werd het niet zo koud in september. In 1971 werden in september nachttemperaturen van tot -2,4 graden gemeten.

Door het opkomen van de zon verdwijnt de nachtvorst snel en wordt het vandaag prima najaarsweer. De temperaturen stijgen naar 15 tot 18 graden. In de komende nacht wordt het lang zo koud niet. De minimumtemperatuur komt uit op 3-7 graden in het binnenland en 8-10 graden in de kustgebieden. Ook de nachten daarna blijft de temperatuur ruim boven het vriespunt.