Man overleden bij eenzijdig verkeersongeval

In de nacht van zaterdag op zondag werd even na 02.00 uur bij de politie gemeld dat op de Oostzijde een eenzijdige aanrijding had plaatsgevonden met een snorfiets, waarbij twee personen gewond geraakt waren.

Een van deze personen, een 61-jarige inwoner van Zaandam bleek als gevolg van de aanrijding ernstig hoofdletsel te hebben opgelopen. Politiemensen en ambulancepersoneel startten direct de reanimatie, maar helaas overleed de man ter plekke aan zijn verwondingen. De andere gewonde man, een 47-jarige inwoner van Zaandam, is naar het ziekenhuis vervoerd.

De familie van de overleden Zaandammer is door de politie in kennis gesteld en het onderzoek naar de toedracht van de aanrijding wordt voortgezet.