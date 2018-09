Politie vindt luchtdrukwapen in onderzoek naar incident in het bos

De politie startte zaterdagmiddag een onderzoek nadat er een melding binnenkwam dat er mogelijk geschoten was in een bos. Een boswachter vertelde dat hij op enkele meters afstand iets van een kogel voorbij hoorde komen.

Andere getuigen vulden aan dat er sprake was van twee verdachten, een van de mannen zou een lang gewaad dragen. Een oplettende voorbijganger kon het kenteken van de auto van een van de mannen noteren.

Arrestatieteam

Voor de politie was het op dat moment moeilijk in te schatten wat er precies gaande was. Om geen risico te nemen, werd meteen ingezet op de opsporing van de twee mannen. Mede dankzij het kenteken dat was doorgegeven, werd al snel duidelijk waar de mannen woonden. Een arrestatieteam werd ingezet omdat er mogelijk wapens in het spel waren. Rond zes uur ’s avonds konden de beide mannen aangehouden worden. Ze wonen allebei op het adres waar ze aangehouden werden.

Zoekacties

Gisteren zijn tijdens de doorzoeking van het huis zijn er geen wapens of iets dergelijks gevonden. Het uitgebreide sporenonderzoek in het bos leverde ook geen aanwijzingen naar een wapen op. Om erachter te komen of er geschoten is, en waarmee, ging het onderzoek wel verder. Daarom werd er vandaag door het rechercheteam opnieuw met getuigen gesproken en zijn de twee verdachten uitgebreid verhoord.

Verdachten hebben bekend

Vandaag hebben de verdachten bekend dat ze met een luchtdrukwapen geschoten hebben. Aan de hand van informatie uit de verhoren heeft de politie het wapen gevonden in de woning van de verdachten, het bleek verstopt te liggen Zo’n luchtdrukwapen is niet verboden, maar het is zonder vergunning niet toegestaan om daarmee in de openbare ruimte te schieten. Uit het onderzoek is niet gebleken dat de verdachten gericht op de boswachter hebben geschoten. Mede daarom zijn ze heengezonden. De politie rond het onderzoek nu verder af, waarna het Openbaar Ministerie een besluit of en hoe de zaak vervolg krijgt.