Nieuwe vragen in onderzoek dood Edita Moliené

De 42-jarige vrouw uit Naarden werd donderdag 20 september gevonden in de Muidertrekvaart. Haar lichaam bleek gewikkeld te zijn in een plastic opblaaszwembad. Na de eerste uitzending meldden zich meerdere getuigen, waardoor de tijdlijn rond Edita’s dood duidelijker is geworden. In de uitzending van 2 oktober stelt het onderzoeksteam specifieke vragen en roept ze getuigen op om hun informatie te delen.