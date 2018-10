'Motoragent schiet Heineken-ontvoerder Frans Meijer neer'

Op de Wittenkade in Amsterdam heeft een motoragent de 66-jarige Frans Meijer neergeschoten. Frans Meijer was één van de daders van de roemruchte Heineken-ontvoering.

Na een melding van een verdachte situatie zag een motoragent op de Van Beuningenstraat twee personen lopen. Toen de agent de mannen aansprak, renden zij weg in de richting van de De Wittenkade. Op de De Wittenkade zag de motoragent een vuurwapen bij één van de verdachten. Er ontstond een situatie waarbij de agent zich genoodzaakt voelde de verdachte neer te schieten. De andere verdachte gaf zich over. Beiden zijn aangehouden en de gewonde verdachte is vervoerd naar het ziekenhuis. Volgens De Telegraaf blijkt de gewonde verdachte Heineken-ontvoerder Frans Meijer te zijn. De tweede verdachte zou volgens onbevestigde berichten de zoon van Frans Meijer zijn.

Bij de aanhouding is een vuurwapen aangetroffen en in beslag genomen. De omgeving van het schietincident is afgezet voor sporenonderzoek door forensisch rechercheurs. De recherche doet onderzoek naar de exacte toedracht.

De rijksrecherche zal onderzoek doen naar het schietincident. Dit is gebruikelijk als een agent zijn dienstwapen gebruikt.