Eerste Amsterdamse PostNL-pakketautomaat in meetingcenter Aristo

Uitbreiding netwerk

Er zijn op dit moment ruim 3.000 PostNL-locaties in Nederland waar consumenten hun postzaken kunnen regelen en pakketten kunnen versturen en ophalen. PostNL blijft dit netwerk uitbreiden op basis van de wensen van zakelijke klanten en consumenten. In Amsterdam Sloterdijk is veel zakelijk verkeer, mensen die overdag werken en niet thuis zijn om een pakket aan te nemen. Zij kunnen er nu voor kiezen om hun pakket in de pakketautomaat te laten bezorgen. Zij ontvangen een bericht met code zodra hun pakket in de automaat ligt. En met die code kunnen ze hun pakket op een zelfgekozen moment ophalen, binnen de ruime openingstijden van Aristo. Monique der Kinderen, directeur van Aristo: ‘Wij zijn blij met de pakketautomaat van PostNL. Het is niet alleen ideaal voor onze cliënten die bij ons vergaderen, trainen of flexwerken, maar ook heel handig voor iedereen die in onze omgeving werkzaam is. Voor of na het werk loop je zo Aristo in om een pakketje op te halen of te versturen. Deze service is van toegevoegde waarde voor iedereen.’

Proef pakket- en briefautomaat

Daarnaast zet PostNL met deze pakketautomaat een volgende, innovatieve stap in de proef om consumenten op een zelfgekozen moment pakketten te laten ontvangen en versturen. Jean-Luc Otten, Business Development Manager bij PostNL: ‘In 2016 startten we de proef met de pakket- en briefautomaat. Inmiddels staan er ruim 50 pakket- en briefautomaten in Almere, Limburg, Tilburg, Breda en Amersfoort. De pakket- en briefautomaat bestaat uit een brievenbus met twee openingen en meerdere pakketkluizen, en staat buiten. Deze pakketautomaat in Aristo is de tweede in Nederland, staat binnen en heeft 39 pakketkluizen. We verwachten dankzij deze pakketautomaat nieuwe ervaringen op te doen en meer inzicht te krijgen in de keuzes die gebruikers maken bij het ontvangen en verzenden van pakketten.’