Herdenking alleen voor inwoners Oss en direct betrokkenen

Na het treinongeluk van 20 september is er volgens de gemeente Oss een grote behoefte om elkaar te ontmoeten en om bij elkaar te zijn. Daarom is er op maandag 8 oktober om 16.00 uur een samenkomst voor de direct betrokkenen en de inwoners van Oss en omgeving.

Programma voor genodigden in Theater De Lievekamp

Direct betrokkenen komen op uitnodiging samen in theater De Lievekamp. Voor de samenkomst is een programma opgesteld met diverse sprekers en muziek. Met Osse bijdragen van onder andere Vajén van den Bosch, Iris van Nuland, Fleur van Lith en BrabantTalent, onderdeel van Stichting Oss Cultureel.

Ossenaren welkom in stadion TOP Oss

Inwoners uit de gemeente Oss kunnen samenkomen in het stadion van TOP Oss. Het stadion is open vanaf 15.00 uur. Er staat een scherm om het programma uit De Lievekamp te volgen. Er is geen catering aanwezig. U kunt wel gebruikmaken van de toiletten. Er is geen vuurwerk toegestaan. Er is weinig parkeergelegenheid. Kom daarom zoveel mogelijk lopend, op de fiets of met het openbaar vervoer.

Samenkomst voor Oss

De samenkomst in het stadion is bedoeld voor Ossenaren. Als stromen mensen uit het hele land naar Oss komen, dan hebben we daar hulpverleners voor nodig. En dat zijn juist de mensen voor wie de samenkomst onder andere bedoeld is. Daarom vriendelijk verzoek aan de rest van Nederland om de samenkomst te volgen via tv.

Live-uitzending op tv

U kunt de samenkomst ook live volgen op tv. Omroep Brabant en DTV Oss-Bernheze zenden het programma uit. Ook is het programma te volgen via een livestream op hun website. NOS zendt het programma uit op het digitale themakanaal NPO Nieuws. Dit kunt u zien via uw kabelaanbieder of online via https://nos.nl/livestream/npo-nieuws.html