Aanhouding verdachte (25) 'vergismoord' buurthuis Wittenburg

De politie heeft woensdag een 25-jarige verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dood van de 17-jarige Mohamed Bouchikhi uit Amsterdam. 'Mohamed werd op 26 januari van dit jaar onder vuur genomen in een buurthuis op Wittenburg en overleed aan zijn verwondingen. De recherche vermoedt dat de verdachte één van de schutters is', zo laat de politie woensdag weten.

Verdachte zat reeds vast voor ander schietincident

De aangehouden verdachte is een man van 25 jaar uit Zwanenburg. Op het moment van zijn aanhouding zat hij al vast op verdenking van betrokkenheid bij een andere zaak. Zo zou hij, ruim een week voor de dood van Mohamed Bouchikhi, ook de schutter zijn geweest bij een schietincident aan het Maarsenhof in Amsterdam-Zuidoost. Het slachtoffer overleefde dit schietincident. Vanwege het onderzoek kunnen op dit moment geen aanvullende mededelingen worden gedaan over de 25-jarige verdachte.

Beloning 25.000,- euro

Het onderzoek is nog altijd in volle gang en informatie over mogelijke betrokkenen blijft zeer welkom. In deze zaak is door de Hoofdofficier van Justitie in Amsterdam een beloning uitgeloofd van 25.000 euro. Informatie kan worden doorgegeven via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.