'Uitbraakpoging' Bijlmerbajes met grof geschut

Woensdag is met grof geschut begonnen met de sloop van de betonnen hoge muur rond de voormalige Bijlmerbajes. Het terrein, met de nieuwe naam Bajes Kwartier, wordt de komende jaren omgetoverd tot een nieuwe buurt met veel groen waar kan worden gewoond, gewerkt en gerecreëerd.

Open uitnodigende plek

Een herkenbare buurt met een sterk eigen karakter, stevig verbonden met de rest van Amsterdam. Van afgesloten terrein transformeert Bajes Kwartier in de komende jaren tot open en uitnodigende plek.

'The place to be'

Om schitterend te wonen in een nieuwbouw huis, dichtbij de binnenstad van Amsterdam. Met ruimte voor internationaal design, scholen, kunst, geweldige horeca, bruisende maakplekken en nog veel meer. Een uitbundig groene hotspot, voor echte stedelingen. De place to be.