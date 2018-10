Scooterrijder krijgt schot hagel in zijn benen

Een 17–jarige scooterrijder uit Yerseke op de Kapelseweg in Kloetinge is dinsdag 2 oktober j.l. geraakt door een schot hagel. Hij raakte daarbij gewond aan zijn benen.

Het slachtoffer rijdt tussen 09.00 en 09.15 uur met zijn scooter vanaf Kapelle over het fietspad langs de N670 richting Kloetinge. Toen hij de Monnikendijk wilde oversteken naar de Kapelseweg hoorde hij vijf knallen. Twee fietsende meisjes horen het ook en geven een harde gil. Van schrik valt de jongen met zijn scooter om. Direct voelt hij pijn aan zijn benen. Een beetje verbaasd pakt hij zijn scooter weer op en vervolgt zijn weg naar school.

Materiële - en immateriële schade

Pas op school onderzoekt de jongen zijn pijnlijke benen. Dan ziet hij aan de binnenkant van zijn benen ronde plekken. Ook op zijn scooter, zijn helm en in het zadel zitten ronde plekjes van een paar millimeter. De huisarts heeft zijn benen bekeken en deze bevestigt het vermoeden dat hij vermoedelijk door een schot hagel is geraakt. Daarnaast zijn door de val, de scooter, de helm en de jas van het slachtoffer beschadigd. De jongen heeft van het incident aangifte gedaan bij de politie.

Hoek van de inslag

Agenten hebben de plek van het incident bekeken. Deze ontdekken op verkeersborden en de palen recente schade van hagelinslagen. Aan de hoek van de inslagen valt op te maken dat er vanaf een veld langs de N670 is geschoten. Zeer aannemelijk is dat de hagel vanaf de aan overzijde gelegen boomgaard gelost is.