Verdachte springt van drie hoog in sprongredder

Bij de politie was een melding binnengekomen dat twee mannen in de bewuste woning zaten, waarvan de een de ander mogelijk onder druk zette. Toen de politie onderzoek ging doen, werd duidelijk dat één van de mannen dreigde naar beneden te springen. Daarom werd besloten om een onderhandelaar, een arrestatieteam en de brandweer met een sprongredder in te zetten.

Tijdens de inzet bleek dat de mannen mogelijk onder invloed van alcohol waren. Zij wilden geen medewerking verlenen aan een oplossing van het probleem. Tijdens het forceren van de toegangsdeur van de flat wilde één van de mannen vanaf het balkon naar beneden springen. Een lid van het arrestatieteam kwam abseilend vanaf het dak naar het bewuste balkon. De man nam een soort snoekduik naar buiten. In de lucht hangend aan de abseillijn vond een korte worsteling plaats. De man worstelde zich los en liet zich vallen.

Brandweerlieden hadden kort daarvoor de sprongredder (valkussen) in positie gebracht onder het balkon. Het lid van het arrestatieteam voorkwam met zijn actie dat de man naast de geplaatste sprongredder terechtkwam. Toen de man uiteindelijk naar beneden viel, kwam hij in de sprongredder terecht. Daar is hij aangehouden, na controle door ambulancepersoneel is hij overgebracht naar een cellencomplex. De recherche is een onderzoek gestart naar wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld.