Beschieting gebouw Panorama is aanslag op persvrijheid

De beschieting met een anti tankraket op donderdagavond 21 juni op het kantorencomplex aan de Teleportboulevard in Amsterdam waarin onder meer de redactie van de Panorama is gevestigd, wordt gevoeld als ‘een aanslag op de persvrijheid in Nederland’, zo zei de officier van justitie vrijdagmiddag tijdens de eerste pro formazitting in deze strafzaak in de rechtbank in Amsterdam.

OMG

Drie mannen - een 25-jarige man uit Rotterdam, een 45-jarige man uit Spijkenisse en een 42-jarige man uit Woerden - worden verdacht van betrokkenheid bij de beschieting. Voor alle drie de mannen geldt dat ze banden hebben met de outlaw motorcycle gang (OMG) Caloh Wagoh Main Triad.

Tegen Panorama

De officier tijdens de zitting: “Al snel na de beschieting werd duidelijk dat de redactie van de Panorama gevestigd was in het beschoten deel van het kantorencomplex. Gelet op de publicaties van dit tijdschrift over de georganiseerde misdaad en in het licht van eerdere bedreiging van misdaadjournalisten gaan politie en OM er vanuit dat de beschieting gericht was op de Panorama. De impact van de beschieting blijft echter niet beperkt tot het kantoor en medewerkers van de Panorama. De beschieting wordt gevoeld als een aanslag op de persvrijheid in Nederland. Mede gezien het grote belang van de persvrijheid in een democratie als de onze heeft de politie onder leiding van het OM een zeer uitgebreid onderzoek verricht om de verantwoordelijken op te sporen en te vervolgen.”

Voorverkenning pand

De politie had op donderdagmiddag 21 juni uit een onderzoek van een andere politie-eenheid de melding ontvangen dat een man van plan zou zijn ‘een ernstig misdrijf in de omgeving van Station Sloterdijk in Amsterdam’ te plegen. Daarom werd direct besloten de verdachte, een inmiddels 42-jarige man uit Woerden, te observeren. Die avond rond 19.15 uur werd waargenomen dat de auto van de verdachte in de omgeving stond geparkeerd waar later de beschieting zou plaatsvinden. Twee mannen kwamen aangelopen, stapten in de auto en reden naar Woerden, de woonplaats van een van de verdachten. Het was op dat moment voor het onderzoeksteam volstrekt onduidelijk wat voor misdrijf de verdachten van plan waren te plegen en waar en wanneer dat exact zou plaatsvinden.

Aanhoudingen

Donderdagavond 21 juni rond 23 uur vond de beschieting plaats. De volgende ochtend werd de 42-jarige man uit Woerden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de beschieting. Na verder onderzoek hield de politie op 10 juli een 25-jarige uit Rotterdam aan en op 28 augustus een 45-jarige man uit Spijkenisse. De 45-jarige man uit Spijkenisse wordt ervan verdacht een van de uitvoerders van de beschieting te zijn geweest, zijn DNA is aangetroffen op de lanceerbuis van de gebruikte anti tankraket. Hij zou dat samen met de 25-jarige man uit Rotterdam hebben gedaan, die onder meer de vluchtauto bestuurde.

Voorobservatie

De 42-jarige man uit Woerden zou samen met de 25-jarige verdachte aan het begin van de avond van 21 juni een voorobservatie hebben gedaan rond de Teleportboulevard. De 42-jarige man wachtte de uitvoerders na de beschieting op in een horecagelegenheid in de buurt, op het moment van de daadwerkelijke beschieting was hij niet op de Teleportboulevard aanwezig. Het onderzoek naar de beschieting van de Panorama heeft geen enkele aanwijzing opgeleverd dat er een verband zou zijn met de explosie bij het pand van De Telegraaf op 26 juni.