Aanrijding met gewonden en aanhouding

Bij een aanrijding op de Lanckhorstlaan in Heemstede zijn vrijdagavond rond 23.30 uur twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen.

Daarbij raakte vier personen, die in één voertuig zaten, gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder van een ander voertuig is door het ambulance personeel nagekeken. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van de aanrijding. Daarom was de Lanckhorstlaan afgesloten.

Man aangehouden

Een 20-jarige man uit Haarlem is tijdens de afhandeling van deze aanrijding aangehouden. Deze man kreeg een stopteken. Deze werd door hem genegeerd en fietste, zonder verlichting, door de afzetting. Daarbij vond de verdachte het nodig om een agent uit te schelden. Ver kwam de Haarlemmer niet. Hij werd verderop door agenten aangehouden.