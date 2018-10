Man met rijontzegging rijdt tegen boom

In de nacht van vrijdag op zaterdag, omstreeks 04.30 uur reden surveillerende agenten over de Rondweg in Sluis toen hen een personenauto tegemoet kwam. Aan het kenteken zagen de agenten dat de auto thuishoorde bij iemand waarvan zij wisten dat hij een rijontzegging had. De agenten keerden hun dienstauto en besloten de personenauto te controleren.

De bestuurder had dat kennelijk liever niet. Hij gaf gas en vertrok met hoge snelheid, kennelijk in de hoop de agenten te slim af te zijn. Ondanks het feit dat de bestuurder rond de 140 km/u reed zagen de agenten dat hij rechtdoor over twee rotondes reed. Bij de tweede rotonde ging het mis. De bestuurder verloor de macht over het stuur, reed de berm in en kwam tegen een boom tot stilstand.

Gelukkig raakte de man niet gewond. Hij stapte zelf uit zijn auto en is naar de agenten toe gelopen. De 26-jarige man uit Oostburg is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Zijn auto is weggesleept door een takelbedrijf. De man, die inderdaad al eerder een rijontzegging had, is op het bureau gehoord door de agenten. In overleg met de Officier van Justitie kreeg hij een dagvaarding mee en moet hij zich te zijner tijd voor een rechter verantwoorden.