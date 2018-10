Eenzijdig verkeersongeval met politieauto

Bij een eenzijdig verkeersongeval raakten twee politiemensen licht gewond. Het ongeval vond plaats op de Purmerenderweg in Zuidoostbeemster.

Omstreeks 01.05 uur was een politieauto onderweg naar een melding van een brand. Op de Purmerenderweg ter hoogte van de oprit naar de N244 was de auto van de weg geraakt en tegen een boom tot stilstand gekomen. Het voertuig had zichtbaar zware schade aan de voorzijde.

De 37-jarige bestuurder kon op eigen kracht het voertuig verlaten. Aangezien de verwondingen van de 30-jarige passagiere zich aanvankelijk ernstig aan lieten zien, werd de politieauto door de brandweer open geknipt. De agente zat overigens niet bekneld.

Beide slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Uit onderzoek bleek er geen sprake te zijn van ernstig letsel. Beide politiemensen zijn ter observatie opgenomen.