Dronken bestuurder parkeert auto in tuin

Op zondagmorgen werden bewoners van panden aan de Zwaagdijk in Zwaagdijk-Oost omstreeks 01.45 uur opgeschrikt door een harde knal. Toen zij gingen kijken, stond er een auto in een van de voortuinen. De auto was klaarblijkelijk van de weg geraakt, had een hek en een reclamebord meegenomen en was in het groen tot stilstand gekomen.