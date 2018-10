Brandweer onderzoekt waterverontreiniging Delfzijl

De meetploeg van de brandweer Delfzijl zijn zondagavond bezig geweest met metingen van een verontreiniging in de riolering in de nabijheid van het Afwateringskanaal in Delfzijl. Vrijdagochtend kwam bij de gemeente de melding dat een olieachtige substantie de riolering inlekt. Vrijdag is de riolering direct afgesloten om verdere verspreiding te voorkomen.