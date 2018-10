Politie Noord-Holland deelt maar liefst 393 boetes uit voor afleiding in het verkeer

Afgelopen week heeft de politie in Noord-Holland extra controles gehouden op het bellen en appen tijdens het rijden en heeft daarbij 393 appende en bellende bestuurders aan de kant gezet en bekeurd tijdens de actieweek “afleiding in het verkeer”. 'Er waren ongeveer 56 overtreders per dag: onder hen opvallend veel smartphonegebruikers', aldus de politie.

Verleiding niet weerstaan

Dagelijks zorgen veel automobilisten voor gevaarlijke situaties op de weg omdat zij achter het stuur hun smartphone gebruiken. Hoewel (vrijwel) iedereen weet dat het heel gevaarlijk is om tijdens het rijden op je mobiel te kijken, kunnen veel bestuurders de verleiding maar niet weerstaan. Controles blijven dan ook hard nodig om het verkeer veiliger te maken.

Zes keer zo veel kans op ongeval

Bestuurders die met hun smartphone bezig zijn, gaan langzamer rijden, slingeren en zien verkeersborden en –tekens over het hoofd en reageren trager. Met alle gevolgen van dien. Uit onderzoek is gebleken dat bijvoorbeeld het versturen van tekstberichtjes de kans op een ongeval verzesvoudigt. Volgens een schatting van de Nederlandse Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) belanden ieder jaar honderden verkeersslachtoffers in het ziekenhuis en overlijden tientallen mensen door telefoongebruik in de auto.

114 overige verkeersgevaarlijke incidenten

Tijdens deze controles werden ook 114 bekeuringen uitgeschreven voor o.a. snelheidsoverschrijdingen, waarbij twee rijbewijzen werden ingevorderd omdat deze mensen meer dan 50 km/uur harder reden dan toegestaan. Maar ook rechts inhalen, het negeren van het rode kruis bovenaan de weg en overige verkeersgevaarlijke situaties werden beboet.

Meerdere controlelocaties

In het hele werkgebied van de politie-eenheid Noord-Holland werd gecontroleerd en de meeste overtredingen werden geconstateerd op de A7, A8, A9, A10, N9, N201, N205, N207, N203, N245 en de N242. De politie hoopt met deze controles het verkeer veiliger te maken.