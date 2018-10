Velgen van dertien splinternieuwe auto's gestolen

Op maandag 8 oktober 2018 om 09:30 uur werd de politie gebeld. Op het buitenterrein werden dertien nieuwe auto’s aangetroffen zonder velgen. Er was geen spoor van de velgen te bekennen. De daders hadden de auto’s op stenen gezet nadat de velgen waren gedemonteerd. Er waren niet genoeg stenen in de buurt aanwezig waardoor enkele auto’s op hun remschijven werden gezet. De schade is enorm.