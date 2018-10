Lange file door shampoo op de A15 bij Wadenoijen

Na een eenzijdig ongeval met een vrachtwagen op de A15 in de richting van Nijmegen, is dinsdagmorgen een lange file ontstaan. Dit meldt de VID.

De lading van de vrachtwagen is op de rijbaan terecht gekomen. Hierdoor is een deel van de A15 besmeurd met shampoo. Ook ProRail is druk bezig met het opruimen van de shampoo en de flessen. Een deel van de lading is van het viaduct gevallen en op het spoor terecht gekomen.

De VID zegt dat de rijbaan hopelijk rond 13.00 uur weer vrijgegeven kan worden.