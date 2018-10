Auto rijdt door na aanrijding met snorfiets

Op maandagavond 8 oktober vindt rond 21.15 uur op de kruising tussen de Floraweg en de Klaprozenweg in Amsterdam-Noord een aanrijding plaats tussen een personenauto en een snorfiets. Twee personen op de snorfiets raken daarbij ernstig gewond. De bestuurder van de personenauto rijdt na de aanrijding door. De politie is op zoek naar getuigen van de aanrijding en roept de bestuurder van de auto op zich bij de politie te melden.

Onduidelijk is nog hoe de aanrijding exact heeft kunnen gebeuren. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie is een onderzoek naar de toedracht gestart. Om die reden wil de politie graag in contact komen met getuigen die het ongeluk hebben zien gebeuren, of de personenauto - een groene SMART met wit spatbord - na het ongeluk hebben gezien, vermoedelijk met zichtbare schade nabij de koplamp aan de voorzijde.

Op de plek van het ongeluk is een kentekenplaat, die vermoedelijk toebehoort aan de betrokken SMART, achtergebleven. De politie roept de bestuurder van het voertuig contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of zich te melden bij een politiebureau.