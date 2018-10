Nieuwe cao Particuliere Beveiliging een feit

In de cao zijn afspraken gemaakt over o.a: gezondere roosters, verlaging van de arbeidsduur naar gemiddeld 36 uur per week en een drastische verbetering van de pensioenregeling. De werkdruk wordt verlaagd en de lonen gaan omhoog met tenminste 13,25 % in de komende jaren tot aan 2023.

De bonden en de werkgevers bereikten 19 september een cao onderhandelingsresultaat. Vandaag stemde 53% van de FNV leden hiermee in. Tanja Schrijver, bestuurder FNV Beveiliging: ‘Ik ben blij dat de leden achter het bereikte resultaat staan. Dat betekent dat we nu kunnen starten met het uitvoeren van de gemaakte afspraken. Het was een intensief en historisch traject, met voor het eerst in de beveiliging een landelijke staking. Ik ben ongelooflijk trots op alle mensen die hebben bijgedragen aan dit succes.’