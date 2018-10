'Mounim A. uit Amsterdam sprak volgens Justitie over aanslagen met vrachtwagen en vliegtuig'

Volgens Justitie had hij plannen om in Amsterdam met een vrachtauto op mensen in te rijden. Ook zou hij met een vliegtuig een gebouw in Amsterdam hebben willen invliegen. Dat komt naar voren in een afgeluisterd telefoongesprek tussen twee mannen die al langer door de politie in de gaten werden gehouden, zo meldt AT5. Een van de twee verdachten is een inmiddels 16-jarige jongen uit Amsterdam. Ook hij wordt verdacht van opruiing tot het plegen van terroristische misdrijven via berichtenapp Telegram. De man over wie telefonisch werd gesproken zou de 27-jarige Mounim A. zijn die in de Jordaan woonde en volgens AT5 bij bloemenveiling Aalsmeer werkte. Maar Mounin A. ontkent ooit te hebben gesproken over een aanslag met een vrachtwagen of vliegtuig.

Op het chatprogramma Telegram vond Justitie in diverse groepen afbeeldingen en verhalen over aanslagen en moorden. De advocaat van Mounim A. zegt dat zijn cliënt wel bekend heeft dat hij beheerder is geweest van twee groepsapps op Telegram waarin opruiend materiaal werd verspreid. Het chatprogramma Telegram kent groepen als Bruders' en Bruderss' die tientallen leden hebben. Er zijn foto's te zien van onthoofdingen, er is een video met contactgegevens om geld over te maken naar IS alsook een filmpje met een kind dat met een kalasjnikov schiet en roept: 'ongelovigen, jullie worden afgeslacht'.

Mounim heeft bekend zichzelf Abu Bakr en Abu Bakr-al Baghdadi al-Hollandi te noemen. Hij ontkent dat het bewuste telefoongesprek over hem ging en dat hij iets gezegd zou hebben over aanslagen met een vrachtwagen of vliegtuig, aldus zijn advocaat Vito Shukrula tegen AT5. Shukrula : 'Het zijn inderdaad nare filmpjes, dat weet hij ook, maar hij zegt: dat is openbare informatie op het openbare web. Hij was zich er totaal niet van bewust dat dit mogelijk strafbaar was.'

Concrete bewijzen dat A. daadwerkelijk iets van plan zou zijn geweest, zijn volgens zijn advocaat niet gevonden. Bij hem thuis zijn ook geen wapens of explosieven gevonden. De Amsterdammer zit inmiddelsvast op de terroristenafdeling van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Morgen verschijnt de zaak voor het eerst voor de rechter.