FIOD legt beslag in onderzoek naar corruptie in uitzendbranche

Dinsdag heeft de FIOD in totaal vijf panden doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar corruptie in de uitzendbranche, zo laat het Openbaar Ministerie (OM) woensdag weten.

Steekpenningen

'Een voormalig bestuurder van een uitzendorganisatie heeft vermoedelijk met hulp van twee medeverdachten voor tonnen aan steekpenningen ontvangen. Die steekpenningen zouden zijn besteed aan uitjes en andere luxe zaken', aldus het OM.

Valse facturen

De verdachten zijn behalve de (inmiddels) voormalig bestuurder van de uitzendorganisatie ook een eigenaar van een subsidieadviesbureau. Ze werden vermoedelijk geholpen door nog een derde verdachte, die ook werkzaamheden verrichtte voor de uitzendorganisatie. De voormalig bestuurder zou de steekpenningen hebben ontvangen van de eigenaar van het adviesbureau, in ruil voor het gunnen van opdrachten aan dat adviesbureau. De voormalig bestuurder zou daarnaast tussen 2014 en 2016 ten onrechte voor meer dan 1.000.000 euro onzakelijke kosten voor horeca-uitjes en andere uitgaven in rekening hebben gebracht bij de uitzendorganisatie. De kosten zouden gedeeltelijk zijn afgedekt met valse facturen.

Doorzoekingen

De FIOD doorzocht panden in Groningen (2), Zandvoort (2) en een pand in Amsterdam. Er is administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op bankrekeningen en waardevolle goederen zoals een auto en horloges, waaronder een Rolex. Dit omdat misdaad niet mag lonen.

Aanpak corruptie prioriteit

Corruptie is het maken van misbruik van toevertrouwde macht en/of bevoegdheden voor persoonlijk gewin. Corruptie is er in alle soorten en maten, in verschillende branches en allerlei landen. Corruptiebestrijding is belangrijk omdat corruptie het vertrouwen van burgers in eerlijke handel ondermijnt en concurrentievervalsend werkt. Uiteindelijk betalen de klanten te veel voor producten en diensten, omdat de kosten voor corruptie terugverdiend moeten worden.

Melden van ongebruikelijke transacties

De FIU-Nederland (FIU) is de instantie waar onder meer accountants, belastingadviseurs, trustkantoren en financiële dienstverleners ongebruikelijke transacties moeten melden. Deze zogenoemde poortwachters moeten melden op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Met haar analyse van de gemelde ongebruikelijke transacties legt de FIU transacties en geldstromen bloot die te relateren zijn aan witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. Nadat een transacties als verdacht is aangemerkt, kan die onderzocht worden door een opsporingsinstantie of een veiligheidsdienst.

Anti Corruptie Centrum (ACC)

Verdachte transacties die mogelijk te relateren zijn aan corruptie worden bij de FIOD beoordeeld door het Anti Corruptie Centrum (ACC). Het ACC is ingericht naar aanleiding van de geïntensiveerde (inter)nationale aandacht voor corruptiebestrijding. Het ACC is een onderdeel van de FIOD en werkt nauw samen met andere organisaties zoals de FIU, Rijksrecherche en het Functioneel Parket.