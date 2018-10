Neergeschoten slachtoffer Amsterdam-Zuidoost overleden

In Amsterdam-Zuidoost is woensdagmiddag een persoon zwaargewond geraakt bij een schietpartij op straat. Dit meldt de politie woensdagmiddag.

Dader voortvluchtig

Het schietincident vond rond 15.25 uur op de Dostojevskisingel in Zuidoost plaats. Ambulancemedewerkers ontfermen zich over het zwaargewonde slachtoffer. 'De dader is nog voortvluchtig', aldus de politie. De politie is ter plaatse gestart met een onderzoek en heeft daarvoor de straat afgezet.

Update 16.40 uur

De man die eerder deze middag zwaargewond raakte bij een schietincident aan de Dostojevskisingel in Zuidoost is helaas aan zijn verwondingen bezweken. 'Het onderzoek is in volle gang', zo heeft de politie zojuist laten weten.