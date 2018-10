Teller Giro 555 voor slachtoffers Sulawesi op ruim 11 miljoen euro

Beeld en Geluid

De actiedag in het centrum voor Beeld en Geluid in Hilversum werd om 12.00 uur geopend door Dionne Stax en Martin Garrix. Frits Sissing presenteerde de dag. Gedurende de dag gaven bekende Nederlanders volop workshops en optredens. Zo trad de winnaar van The Voice Senior, Jimi Bellmartin op, was Mei Li Vos aanwezig en hield Gerrit Hiemstra een minicollege over het weer.

Trijntje Oosterhuis

Naast deze namen gaven ook Dolf Jansen, Rob Dekay, Arash Aazrami, Ray Smith en Pieter Broertjes acte de présence. In de avond kookte Danny Jansen, chefkok van 24Kitchen, traditioneel Indonesisch eten, gaven Nick & Simon een huiskamerconcert en traden Trijntje Oosterhuis en Kris Kross Amsterdam op. Verder kon je via Virtual Reality ervaren hoe het is om als hulpverlener op een rampplek te zijn. Ook kon je in de Ziggo eBattel F1 trailer racen in de auto van Max Verstappen.

Belpanel

Radio en televisie deden de hele dag verslag en schakelden regelmatig met hulpverleners in Sulawesi. Een belpanel zat klaar om giften te noteren. Gedurende de dag namen onder andere Shelly Sterk, Dolf Jansen, Hakim Traïdia, Klaasje Meijer (K3) en Viggo Waas de telefoon op.

Inzamelen gaat door

Ook na de speciale actiedag gaat de inzameling op Giro 555 voor Sulawesi gewoon door en kan er dus nog steeds geld worden gedoneerd.