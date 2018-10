Waarschuwingsschot voor nepwapen

Omstreeks 01.05 uur kreeg de politie melding vanuit een horecabedrijf in het centrum van Alkmaar dat een man in het café was die bezoekers had gedreigd met een vuurwapen. De man was inmiddels vetrokken, maar kon door de politie getraceerd worden naar een woning aan de Ravelijn.

Door het raam kon de politie de man in de woning zien. Hij had een vuurwapen in zijn hand. Toen de man even later naar buiten kwam, loste de politie een waarschuwingsschot. De man reageerde echter nergens op. Hij kon evenwel door enkele politiemensen worden overmeesterd.

De man verklaarde later, dat het om een nepwapen ging. Deze was naar zijn zeggen in de woning achtergebleven. Het wapen werd teruggevonden. Het ging vermoedelijk om een gasdrukwapen, een model van een echt vuurwapen.

De politie onderzoek de zaak. Het wapen werd in beslag genomen.